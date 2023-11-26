Італія

Завершився центральний матч тура.

Ювентус в рамках поєдинку тринадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії приймав на своєму полі Інтер. Туринці прагнули здобути перемогу та очолити турнірну таблицю, однак команда Сімоне Індзагі була в хорошій формі та не збиралась віддавати лідерство.

З перших хвилин гості заволоділи м'ячем та намагались діяти активно, втім не могли зламати якісну оборону супротивника. Ближче до 20 хвилини команди обмінялись хоч якимись моментами. Спочатку К'єза пробив поруч з дальнім кутом метрів з двадцяти, а вже в атаці у відповідь Лаутаро Мартінес пробив головою з гострого кута, проте здивувати Щесни не вдалось.

Голи прийшли доволі неочікувано. Найбільше здивувало, що першим забив саме Ювентус. К'єза прострелив з лівого флангу точно в центр, а Влахович ударом в один дотик вразив кут воріт. 1:0. Інтеру знадобилось шість хвилин, щоб забити гол-близнюк. Тюрам прорвався правим флангом та прострелив в центр, звідки Лаутаро Мартінес пробив точно в дальній кут. 1:1. Далі команди діяли доволі обережно, що не сприяло створенню моментів.

Команди пішли відпочивати при рівному рахунку, а вже на початку другої половини Тюрам пробив з лівої ноги метрів з 10, але м'яч полетів слабко та став легкою здобиччю для Щесни. І цей момент можна вважати найцікавішим у другому таймі. Далі найбільше емоцій в трибун викликали моменти, коли Куадрадо торкався м'яча, а не від небезпеки в одних з воріт.

Колумбійському латералю багато діставалось з трибун, проте його досвід допомагав не звертати на це увагу. В другому таймі тренери активно робили заміни, що понижувало й без того не найвищий темп гри. Обидві команди дуже хотіли зберегти свої ворота "сухими" у другій половині, тому в атаці діяли занадто обережно.

Вже наприкінці гри Куадрадо намагався запалити на правому фланзі, проте зміг тільки заробити штрафний в непоганій позиції на правому фланзі, проте його розіграш не призвів ні до чого небезпечного. Фінальний свисток головного арбітра зустрічі зафіксував нічний результат, який, напевно, влаштував обидві команди. Інтер продовжує очолювати таблицю, а Ювентус буде чекати на помилку "нерадзуррі".

Ювентус — Інтер 1:1

Голи: Влахович, 27 — Мартінес, 33

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Ругані — Маккенні, Рабіо, Ніколуссі-Кавілья (Локателлі, 61), Камб'язо, Костич (Алекс Сандро, 89) — К'єза (Мілік, 80), Влахович (Кін, 80)

Інтер: Зоммер – Дарміан, де Врей, Ачербі – Думфріс (Куадрадо, 71), Барелла (Фраттезі, 89), Чалханоглу (Асллані, 83) Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 71) – Тюрам (Арнаутович, 89), Мартінес

Попередження: Камб'язо, Костич — Куадрадо