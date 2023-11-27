Італія

Керманич Ювентуса прокоментував нічию проти Інтера.

Туринський Ювентус у рамках тринадцятого туру італійської Серії A зіграв унічию проти міланського Інтера на власному полі.

Ювентус — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі прокоментував виступ його підопічних.

"Ми пропустили дуже дурний гол, особливо зважаючи на те, що це сталося всього за кілька хвилин після того, як ми відкрили рахунок. Інтер до цього встиг показати, що, коли в них є простір для контратаки, їм стає грати значно легше.

Ми знали, що вони мають схильність відходити в глибину для своїх атак, і працювали над цим, але все одно пропустили. Можливо, нам слід було сфолити раніше, перш ніж вони опинилися у такій позиції.

Суперники молодці, що швидко розіграли м'яч. Що ми повинні були зробити, так це підвести Ругані або Бремера ближче до Тюрама. Особливо Бремер, який мав сфолити на Тюрамі, щоб той не зміг віддати цей пас. Це одна з сильних сторін Інтера, і ми тренувались увесь тиждень, знаючи, що вони спробують атакувати саме таким чином.

Але Фортуна прихильна до сміливих, тому ми повинні були бути непоступливими в своїх намірах, агресивними та знаходити краще відчуття балансу, аніж у перших іграх сезону. Ми повинні продовжувати вдосконалюватись, і надійний захист у цьому плані є дуже важливим.

Думаю, Душан Влахович провів свій найкращий матч з моменту переходу в Ювентус. Фізично він перевершив Де Врея, а коли К’єза грав ширше, у нього було більше простору для роботи. Він не забивав деякий час, але він завжди наполегливо працював, і давайте також не забувати, що йому лише 23 роки.

Це був хороший виступ команди, і це була точна нелегка гра. Я думаю, що минуло вже три роки з тих пір, як Ювентус перебував на вершині таблиці. Я теж не мав цього досвіду чотири з половиною роки, тому я теж не звик бачити команду нижче цього місця.

Наша мета — фінішувати в першій четвірці. Ми зберегли перевагу над п’ятим місцем, обрали правильний підхід проти команди, яка чекала на нашу помилку, тож це було проявом зрілості. На жаль, ми пропустили гол, якого можна було уникнути, але проти топ-команд таке може статись.

Для мене не існує ніякого трансферного вікна в січні, тому що я дуже задоволений командою, яка є в моєму розпорядженні. Наша мета — робити крок за кроком, і те, що ми відстаємо від "Інтера" лише на два очки, вже є чимось позитивним.

Головним сьогодні було уникнути поразки, оскільки це дає нам додатковий поштовх у цьому процесі зростання", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у Монци.