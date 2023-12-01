Італія

Італійський фахівець знаходиться під сильним тиском.

Головний тренер Мілану Стефано Піолі висловився з приводу віри команди у боротьбу за Скудетто. Його слова наводить Ніколо Скіра.

"Якщо хтось із моїх футболістів не вірить, що ми можемо обігнати Інтер та Ювентус до кінця чемпіонату, то їм не слід було приходити на вчорашнє тренування. Однак вони всі прийшли, бо їм за це заплатять, а ще тому, що вони вірять у перемогу в чемпіонаті", — сказав головний тренер "россонері".

Наразі, Мілан йде третім у таблиці Серії А, відстаючи від Юве на чотири та від Інтера на шість очок.