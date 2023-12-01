Італієць боляче сприйняв звільнення з міланського клубу.
Паоло Мальдіні, Getty Images
01 грудня 2023, 22:48
Влітку, нове керівництво Мілану пішло на радикальний крок, звільнивши з посади технічного директора клубу легендарного "міланіста" Паоло Мальдіні. У інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, функціонер розкритикував керівництво "россонері".
"Я назавжди буду вдячний Леонардо, який зателефонував мені у 2018 році, фонду Elliott, який дозволив мені підписати перший контракт та компанії RedBird, яка продовжила угоду зі мною, нехай і з деякими труднощами.
Є люди, які проходять через такі великі клуби, як Мілан, і не мають справжньої поваги до його ідентичності та історії. Вони не несуть відповідальності та не прагнуть надати правильне бачення новим поколінням фанатів. Найчастіше — це менеджери, які приходять працювати у великий, престижний та популярний клуб, ще й для того, щоб покращити своє резюме, а потім йдуть далі.
А є люди, які дбають про всі ці речі, які набагато довше з клубом, більш пов'язані з його ідеалами, яким клуб протягом багатьох років слідував на поле та за його межами.
Я вважаю, що ми повинні триматися за носіїв ідеалів, спрямовувати їхню роботу на захист цінностей та ідентичності клубів.
Якщо Мілан продали за 1.2 мільярда євро і власники хочуть змінити організаційну структуру, вони мають на це право. Однак навіть у цьому випадку важливі методи. Багато, що пішло не так, як мало, у плані поваги до людей та їх ролі.
Кардінале плутає індивідуалізм із прагненням нести відповідальність у прийнятті рішень, пов'язаних з моєю роллю.
Ті, хто грав у футбол на високому рівні, менше бояться невдач, оскільки протягом всієї кар'єри їх судили кожні три дні. Це велика перевага, вона може впливати на клуб.
Одне можна сказати напевно: моя любов до Мілану завжди буде беззастережною. Як сина Чезаре, як колишнього капітана клубу, як отця Крістіана та Даніеля, як менеджера у ці п'ять фантастичних років", — заявив італійський функціонер.
Паоло Мальдіні всю свою футбольну кар'єру провів у Мілані. В якості гравця з 1985 по 2009 (901 матч, 33 голи та 43 гольові передачі) та в якості функціонера з 2018 по 2023 роки.