Італія

Італієць боляче сприйняв звільнення з міланського клубу.

Влітку, нове керівництво Мілану пішло на радикальний крок, звільнивши з посади технічного директора клубу легендарного "міланіста" Паоло Мальдіні. У інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, функціонер розкритикував керівництво "россонері".

"Я назавжди буду вдячний Леонардо, який зателефонував мені у 2018 році, фонду Elliott, який дозволив мені підписати перший контракт та компанії RedBird, яка продовжила угоду зі мною, нехай і з деякими труднощами.

Є люди, які проходять через такі великі клуби, як Мілан, і не мають справжньої поваги до його ідентичності та історії. Вони не несуть відповідальності та не прагнуть надати правильне бачення новим поколінням фанатів. Найчастіше — це менеджери, які приходять працювати у великий, престижний та популярний клуб, ще й для того, щоб покращити своє резюме, а потім йдуть далі.

А є люди, які дбають про всі ці речі, які набагато довше з клубом, більш пов'язані з його ідеалами, яким клуб протягом багатьох років слідував на поле та за його межами.

Я вважаю, що ми повинні триматися за носіїв ідеалів, спрямовувати їхню роботу на захист цінностей та ідентичності клубів.