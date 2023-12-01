Завершився матч чемпіонату Італії.
Монца - Ювентус - Getty Images
01 грудня 2023, 23:57
Ювентус зміг переграти Ювентус. В першому таймі Душан Влахович не реалізував пенальті, проте далі Адрієн Рабьо відмітився голом. На початку доданого часу Валентин Карбоні зрівняв рахунок. Втім Федеріко Гатті через декілька хвилин забив переможний м'яч.
Наразі туринський клуб займає перше місце. Його опоненти посідають десяти сходинку.
Голи: Карбоні, 90 — Рабьо, 12, Гатті, 90
На 11 хвилині Душан Влахович не реалізував пенальті
Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Марі (А. Карбоні, 66), Кальдірола — Бірінделлі (Коломбо, 46), Мачін (Мота, 46), Гальярдіні, Пессіна, Кірьякопулос (Перейра, 66) — Чуррія, Кольпані (В. Карбоні, 76)
Ювентус: Щенсний — Гатті, Бремер, Сандро — Камб'ясо (Локателлі, 87), Маккенні, Ніколуссі (Данілу, 70), Рабьо, Костич — К'єза (Кін, 76), Влахович (Мілік, 70)
Попередження: Кірьякопулос — Бремер, Мілік