Італійський функціонер відкриває завісу закулісся в Casa Milan.
Паоло Мальдіні, Getty Images
02 грудня 2023, 09:28
Колишній технічний директор італійського Мілану Паоло Мальдіні розповів цікаві подробиці роботи "россонері" з молодими талановитими футболістами. Його слова наводить La Repubblica.
"Після приблизно 35 трансферів виникла суперечка з приводу Шарля де Кетеларе. У футболістів в 21 рік адаптація не завжди відбувається миттєво. Хто грав у футбол, знає, що у цьому віці хлопці не завжди готові зробити такий важливий крок вперед. Хлопчиків потрібно постійно підтримувати, терпляче чекати, обіймати, повертати у гру.
Той, хто думає, що завдання спортивного блоку – лише здійснювати трансфери, неправий: тренерам, гравцям та персоналу потрібна постійна підтримка.
Часто ми робимо ставку лише на талант, не знаючи, як його розвивати. Найбільш очевидні приклади зараз — це Челсі та Манчестер Юнайтед. Величезні інвестиції в ринок та недостатнє управління призводять до дуже поганих результатів.
Талант не завжди отримує визнання, коли робиш ставку на потенціал молодих хлопців, ризик невдачі дуже високий.
Після лише трьох місяців роботи Бобан, Массара і я були викликані в Лондон вищим керівництвом. Ми були практично позбавлені прав на виконання нашої роботи, тому що Рафаел Леау, Ісмаель Беннасер та Тео Ернандес їм не сподобалися.
А ми знали, що Леау може стати зіркою, але йому потрібно пройти певний шлях, те саме стосується і Тео, і Беннасера та всіх, хто прибув пізніше. Ми завжди пам'ятаємо, з чого ми почали", — сказав легендарний Паоло Мальдіні.