Італія

Італійський функціонер відкриває завісу закулісся в Casa Milan.

Колишній технічний директор італійського Мілану Паоло Мальдіні розповів цікаві подробиці роботи "россонері" з молодими талановитими футболістами. Його слова наводить La Repubblica.

"Після приблизно 35 трансферів виникла суперечка з приводу Шарля де Кетеларе. У футболістів в 21 рік адаптація не завжди відбувається миттєво. Хто грав у футбол, знає, що у цьому віці хлопці не завжди готові зробити такий важливий крок вперед. Хлопчиків потрібно постійно підтримувати, терпляче чекати, обіймати, повертати у гру.

Той, хто думає, що завдання спортивного блоку – лише здійснювати трансфери, неправий: тренерам, гравцям та персоналу потрібна постійна підтримка.