Італія

Важка перемога "Старої сеньори".

У рамках 14-го туру італійської Серії А, туринський Ювентус на останніх хвилинах вирвав перемогу у Монци (2:1). Головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі прокоментував важку перемогу своєї команди та перспективи боротьби у чемпіонаті Італії.

"Ми здобули важливу перемогу над сильним суперником. Ми діяли агресивно, були близькі до того, щоб вести 2:0 у першому таймі. Карбоні в кінці забив нам дивний гол, але хлопці добре відреагували.

Вигравати нелегко, ми розуміємо свої межі. Потрібно дати відновитись Даніло, Локателлі, Алексу Сандро. Ця команда робить важливі речі і нам не можна зупинятися, якщо ми хочемо залишатися на чолі таблиці.

Наполі ще може повернутись у гонку, як і Мілан. Чемпіонат довгий. Треба користуватися моментом. Цим хлопцям треба допомагати, підтримувати їх, бо вони роблять важливі речі. Наша мета — повернутися до Ліги чемпіонів", — наводить слова Аллегрі Eurosport.