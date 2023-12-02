Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 1 грудня 2023 року, 21:45.

У матчі 14 туру італійської Серії A туринський Ювентус у гостьовій грі з приголомшливим завершенням переграв Монцу (2:1).

Команда Массіміліано Аллегрі традиційно грала від м’яча, проте в першому таймі зуміла відкрити рахунок. Не з першої спроби, бо Влахович не забив пенальті, але Рабьо виправив хибу партнера по команді.

"Стара Синьйора" в подальшому не змінювала ігровий малюнок і вже тоді, коли гра наближалась до завершення, наразилась на проблеми.

Монца забила в компенсований час, проте вже за мить Гатті приніс перемогу гостям.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монца — Ювентус 1:2 в 14 турі італійської Серії A-2023/24:

Монца — Ювентус 1:2

Голи: Карбоні, 90+2 — Рабьо, 12, Гатті, 90 +4

На 11 хвилині Душан Влахович не реалізував пенальті

Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Марі (А. Карбоні, 66), Кальдірола — Бірінделлі (Коломбо, 46), Мачін (Мота, 46), Гальярдіні, Пессіна, Кірьякопулос (Перейра, 66) — Чуррія, Кольпані (В. Карбоні, 76)

Ювентус: Щенсни — Гатті, Бремер, Сандро — Камб'ясо (Локателлі, 87), Маккенні, Ніколуссі (Данілу, 70), Рабьо, Костич — К'єза (Кін, 76), Влахович (Мілік, 70)

Попередження: Кірьякопулос — Бремер, Мілік