Італія

Юве здобув надважку перемогу.

У матчі-відкритті 14-го туру італійської Серії А, Ювентус завдяки голу Федеріко Гатті в компенсований час вирвав перемогу у Монци (2:1). Після двобою, автор переможного голу поділився своїми враженнями від гри. Його слова наводить журналіст Альфредо Педулла.

"Навіть не знаю, як передати свої емоції. Забити такий важливий гол – це неймовірно.

Ми говорили один одному перед грою, що маємо бути лідерами таблиці після фінального свистка. Прикро за пропущений гол, тому що ми могли зіграти краще, зокрема я. Ми трохи втомилися, але я відразу ж надолужив втрачене. Ці три очки дуже важливі.

У мене прекрасні стосунки з партнерами по команді, я живу заради них і ладен зробити для них все. Вони як моя друга родина. Я проводжу з ними більше часу, ніж зі своєю першою сім'єю, тож у нас міцний зв'язок", — сказав центральний захисник Ювентуса.