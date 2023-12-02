Завершився ще один поєдинок 14-го туру чемпіонату Італії.
Дженоа - Емполі, Getty Images
02 грудня 2023, 18:00
У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії А Дженоа приймала Емполі на Стадіо Луїджі Ферраріс у Генуї.
У першому таймі "грифони" виглядали впевненіше і підтвердили це голом Маліновського. Український півзахисник відзначився дальнім ударом у другому матчі поспіль. Таким чином, на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів поля.
У другій половині зустрічі на полі одразу з'явився українець з іншої команди. Саме Коваленко вдало подав у штрафний на Канчельєрі, який відновив паритет у поєдинку. Для півзахисника цей асист став дебютним. Більше команди забити не зуміли, поділивши очки.
Дженоа — Емполі 1:1
Голи: Маліновський, 37 — Канчельєрі, 67
Попередження: Маліновський, 56, Вольякко, 87, Бадель, 90+2 — Раноккья, 13
Дженоа: Мартінес — Вольякко, Де Вінтер, Дрегушін — Сабеллі (Пушкаш, 84), Френдруп, Бадель, Маліновський (Фіні, 73), Васкес (Гапс, 73) — Мессіас (Кутлу, 66), Ретегі
Емполі: Беріша — Берешинські, Ісмайлі, Луперто, Какаче — Фаццині (Коваленко, 46), Раноккья (Грассі, 66), Малех (Марін, 76) — Камб'ягі, Капуто (Шпенді, 90+3), Мальдіні (Канчельєрі, 66)