Італія

Завершився ще один поєдинок 14-го туру чемпіонату Італії.

У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії А Дженоа приймала Емполі на Стадіо Луїджі Ферраріс у Генуї.

У першому таймі "грифони" виглядали впевненіше і підтвердили це голом Маліновського. Український півзахисник відзначився дальнім ударом у другому матчі поспіль. Таким чином, на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів поля.

У другій половині зустрічі на полі одразу з'явився українець з іншої команди. Саме Коваленко вдало подав у штрафний на Канчельєрі, який відновив паритет у поєдинку. Для півзахисника цей асист став дебютним. Більше команди забити не зуміли, поділивши очки.

Malinovskyi apre, Cancellieri chiude ⚖️

Un punto per parte in #GenoaEmpoli 🤝#SerieATIM 💎 pic.twitter.com/6lax9hjddh — Lega Serie A (@SerieA) December 2, 2023

Дженоа — Емполі 1:1

Голи: Маліновський, 37 — Канчельєрі, 67

Попередження: Маліновський, 56, Вольякко, 87, Бадель, 90+2 — Раноккья, 13

Дженоа: Мартінес — Вольякко, Де Вінтер, Дрегушін — Сабеллі (Пушкаш, 84), Френдруп, Бадель, Маліновський (Фіні, 73), Васкес (Гапс, 73) — Мессіас (Кутлу, 66), Ретегі

Емполі: Беріша — Берешинські, Ісмайлі, Луперто, Какаче — Фаццині (Коваленко, 46), Раноккья (Грассі, 66), Малех (Марін, 76) — Камб'ягі, Капуто (Шпенді, 90+3), Мальдіні (Канчельєрі, 66)