Італія

Тренер прокоментував майбутній матч італійського чемпіонату.

Жозе Моуріньо поділився думками стосовно матчу проти Сассуоло на передматчевій прес-конференції.

"У спорті ти особистість лише тоді, коли ти поряд, а не коли ділиш відповідальність. Ось чому мені подобаються такі види спорту, як теніс, тому що потрібні мужність і характер, щоб бути там до кінця, а коли ви програєте, ви не можете озиратися навколо, щоб звинувачувати когось іншого.

Я не буду закривати очі, я сказав своїм гравцям, що якщо ми хочемо більшого, то маємо вийти із зони комфорту. Хочеться більше адреналіну. Багато тренерів змушують свої команди грати добре без відповідальності, але я сказав хлопцям не бути такими поверхневими.

Сассуоло — хороша команда, у них хороший тренер, і вони грають лише одну гру на тиждень. Чесно кажучи, я переживаю за арбітра. У нас тричі був цей рефері, і я не думаю, що він має емоційну стійкість, щоб працювати на такому рівні. Це не просто Сассуоло — Рома, ми відстаємо від Ліги чемпіонів на три очки, і це дуже важливий матч для нас. Я не розслаблюся щодо арбітра чи бригаду ВАР, з якими нам теж часто не щастило.

Я хвилююся за Берарді, який є фантастичним гравцем, я люблю його, але йому потрібно виявляти більше поваги до своїх суперників. Він знущається з інших гравців і наражає їх на жовті картки, тому я люблю і ненавиджу його. Мені не подобається така поведінка на полі, і я б дуже не хотів бачити це від когось зі своїх гравців.

Я впевнений, що завтра, коли Марченаро буде суддею, Джанлука Манчіні отримає жовту картку через 10 хвилин проти Берарді та буде дискваліфікований на матч з Фіорентиною.

Ситуація складна. Якщо ми зможемо когось придбати взимку, це буде для нас дуже позитивно, але якщо це неможливо, то це неможливо, і ми повинні задовольнятися тим, що маємо".

Рома зіграє проти Сассуоло 3 грудня о 19:00.