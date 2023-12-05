Італія

Протягом місяця туринці провели 3 матчі у чемпіонаті Італії.

Массіміліано Аллегрі з Ювентуса був визнаний найкращим тренером Серії А у листопаді, повідомляє офіційний сайт ліги.

Протягом минулого місяця туринці здобули у чемпіонаті Італії дві перемоги та нічию. По 3 очки підопічні 56-річного італійського спеціаліста отримали у матчах проти Фіорентини (0:1) та Кальярі (2:1), а ще один пункт дістався їм за підсумками дуелі з Інтером (1:1).

Massimiliano Allegri 🏆 Coach Of The Month di novembre! 👏 — Lega Serie A (@SerieA) December 5, 2023

Після чотирнадцяти турів Серії А Ювентус посідає другу сходинку у турнірній таблиці, відстаючи від Інтера на 2 очки.