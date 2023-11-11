Італія

"Стара синьйора" здобула п'яту перемогу поспіль і знову вийшла на перше місце в Серії А.

Туринський Ювентус у матчі 12 туру італійської Серії А на своєму полі обіграв Кальярі з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 60 хвилині, коли Бремер скористався передачею Філіпа Костича. Потім за десять хвилин "стара синьйора" подвоїла перевагу в рахунку зусиллями Даніеле Ругані.

Проте останнє слово було за гостями, коли на 75 хвилині результативним ударом відзначився Альберто Доссена.

Для команди Массіміліано Аллегрі це була п'ята перемога поспіль у чемпіонаті, а їхня безпрограшна серія із семи зустрічей триває з 23 вересня, коли була поразка від Сассуоло (2:4). У свою чергу, Кальярі перервав серію з двох перемог поспіль.

Після 12 турів Ювентус набрав 29 очок і тимчасово очолив турнірну таблицю Серії А, випереджаючи Інтер на один бал, але "нерадзуррі" мають гру в запасі. У Кальярі дев'ять балів та 17 рядок перед зоною вильоту.

Ювентус - Кальярі 2:1

Голи: Бремер, 60, Ругані, 70 — Доссена, 75.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Ругані — Камб'язо (Ніколуссі-Кавілья, 88), Маккенні, Локателлі, Міретті (Ілінг, 66), Костич — К'єза (Мілік, 81), Кін (Влахович, 66).

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Голданіга, Доссена, Аугелло — Макумбу, Праті, Янкто (Паволетті, 88) — Віола (Орістаніо, 67) — Петанья (Лападула, 46), Лувумбу (Шомуродов, 71).

Попередження: Маккенні, Костич, Камб'язо — Лувумбу.