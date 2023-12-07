Італія

Невтішні новини для француза.

Французький півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба, в організмі якого було знайдено заборонену речовину, може отримати чотирирічну дискваліфікацію. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, антидопінгова прокуратура запросила чотирирічну дискваліфікацію для 30-річного футболіста. Якщо суд ухвалить цей запит, скоріш за все, французу доведеться закінчити кар'єру футболіста.

Діючий контракт Погба з Юве розрахований до 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Ювентус буде виплачувати мінімальну заробітну плату футболісту на час слідства та може розірвати контракт, якщо Поля Погба дискваліфікують на значний термін.