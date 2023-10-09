Італія

Хто б відмовився від такої "мінімалки"?

Зарплата півзахисника Ювентуса Поля Погба значно знизилася через справу про допінг. Про це повідомляє сайт calciomercato.com

Шостого жовтня стало відомо, що повторна допінг-проба, яку запросив француз, дала позитивний результат на тестостерон.

Туринський клуб направив гравцю та його адвокатам листа з повідомленням про те, що клуб припиняє виплату зарплати, яка вказана у контракті гравця (8 млн. євро на рік). Француз отримуватиме мінімальну зарплату – 2 тисячі євро на місяць після вирахування податків.