Поль Погба, Getty Images
09 жовтня 2023, 18:36
Зарплата півзахисника Ювентуса Поля Погба значно знизилася через справу про допінг. Про це повідомляє сайт calciomercato.com
Туринський клуб направив гравцю та його адвокатам листа з повідомленням про те, що клуб припиняє виплату зарплати, яка вказана у контракті гравця (8 млн. євро на рік). Француз отримуватиме мінімальну зарплату – 2 тисячі євро на місяць після вирахування податків.
Ювентус ухвалить остаточне рішення щодо півзахисника лише після винесення вироку. У разі дискваліфікації Поля Погба, клуб матиме право розірвати контракт
та подати судовий позов про відшкодування збитків.