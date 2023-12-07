Массіміліано Аллегрі прокоментував виступи нинішньої кампанії Ювентуса - повідомляє Tutto Mercato Web

"Наша мета — набрати більше очок, ніж минулого року в першій половині сезону, коли було 38, а зараз ми маємо 33. Головна мета така. 

Я не можу відповісти про Погба, тому що питання не закрите. Локателлі в порядку, крім Веа, вони всі одужали. 

У нас все добре, після Інтера та Монци панує ейфорія, але для нас важливо мати чіткі цілі, і на даний момент це набрати більше очок, ніж минулого року в першому таймі. 

Друга мета — дійти до завершення сезону в четвірці кращих і продовжити наш шлях зростання. Без зайвого захоплення, бажання вдосконалюватися, це найважливіші речі. 

Стосовно трансферного ринку зараз краще не говорити, головне, щоб команда зуміла набрати якомога більше очок до 7 січня. 

Якщо Данило буде грати, то в захисті". 

Ювентус зіграє проти Наполі 8 грудня о 21:45. 