Тренер прокоментував виступи команди.
Массіміліано Аллегрі - Getty Images
07 грудня 2023, 23:57
Массіміліано Аллегрі прокоментував виступи нинішньої кампанії Ювентуса - повідомляє Tutto Mercato Web.
"Наша мета — набрати більше очок, ніж минулого року в першій половині сезону, коли було 38, а зараз ми маємо 33. Головна мета така.
Я не можу відповісти про Погба, тому що питання не закрите. Локателлі в порядку, крім Веа, вони всі одужали.
У нас все добре, після Інтера та Монци панує ейфорія, але для нас важливо мати чіткі цілі, і на даний момент це набрати більше очок, ніж минулого року в першому таймі.
Друга мета — дійти до завершення сезону в четвірці кращих і продовжити наш шлях зростання. Без зайвого захоплення, бажання вдосконалюватися, це найважливіші речі.
Стосовно трансферного ринку зараз краще не говорити, головне, щоб команда зуміла набрати якомога більше очок до 7 січня.
Якщо Данило буде грати, то в захисті".
Ювентус зіграє проти Наполі 8 грудня о 21:45.