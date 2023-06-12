Італія

Італійський тренер не готовий до такого переходу.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі зацікавив представника чемпіонату Саудівської Аравії — Аль-Хіляль.

Як повідомляє видання Gazzetto dello Sport, італійський фахівець відмовився від першої пропозиції, в рамках якої міг отримувати 20 мільйонів євро на рік.

Втім, стверджується, що Аль-Хіляль не збирається відмовлятись від своїх планів та готує нову пропозицію з підписним бонусом у розмірі 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що звільнення Аллегрі коштуватиме Ювентусу великих грошей.