Італія

У міланському клубі розраховують на досвідченого захисника.

Контракт правого захисника Маттео Дарміана з Інтером втрачає чинність влітку 2024 року, але у клубі налаштовані запропонувати йому нову, трохи покращену угоду, повідомляє портал Football Italia, посилаючись на видання La Gazzetta dello Sport.

Тактична гнучкість та досвід 34-річного італійця зробили його корисною опцією для головного тренера "нерадзуррі" Сімоне Індзагі. Генеральний директор клубу Беппе Маротта нещодавно похвалив його за професіоналізм і постійне зростання.

Інтер має можливість автоматично продовжити контракт Дарміана ще на рік, але натомість вони воліють винагородити захисника невеликим підвищенням зарплати у новій угоді. Зараз він заробляє близько 2,5 мільйонів євро за сезон.

У цьому сезоні Дарміан вже взяв участь у 17 матчах Інтера у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Нагадаємо, що у міланському клубі продовжують працювати над продовженням контракту Лаутаро Мартінеса. Планується також закриття питання оновлення угод з Дімарко та Мхітаряном.