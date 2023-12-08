Поль Погба, який порушив антидопінгові правила, найближчим часом залишиться без клубу. Туринський Ювентус готується до розірвання контракту з французом. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що керівництво "Старої сеньори" не хоче сваритися з Погба, тому готове розірвати контракт за згодою сторін з компенсацією. Але якщо не вдасться домовитися, туринці розриватимуть контракт в односторонньому порядку.
Раніше, антидопінгова прокуратура запросила чотирирічну дискваліфікацію для французького півзахисника.