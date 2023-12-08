Італія

Тренер розповів про матч з італійським грандом.

Джан П'єро Гасперіні розповів про наступний матч проти Мілана - повідомляє Tutto Mercato Web.

"Мілан також мав деякі пошкодження, зараз вони відновлюють кількох гравців. Я не знаю, скільки гравців вони відновлять, але протягом сезону є такі періоди, коли це можна компенсувати більш-менш добре, у цей момент нам потрібно мати ще більше уваги та волі.

Ми граємо важливий матч вдома, ми повинні триматися домашнього фактору, щоб проявити максимум енергії, як це зробив Мілан. Це футбол, ми повинні забезпечити переломні моменти.

Шарль Де Кетеларе дуже мотивований зустрітися з Міланом.

Дуже потрібно знову сконцентруватис на лізі, ми повинні спробувати отримати в ній максимум. Зараз мені не хочеться робити будь-які оголошення чи прогнози".

Аталанта зіграє проти Мілану 9 грудня о 19:00.