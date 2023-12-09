Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 8 грудня 2023 року, 21:45.

У матчі 15 турі італійської Серії A туринський Ювентус у домашній грі мінімально обіграв неаполітанський Наполі (1:0).

Команда Массіміліано Аллегрі провела цілісний матч, хоча й могла результативно помилитись посеред першого тайму, але Хвіча не використав подаровану суперниками нагоду забити.

На початку другої половини гри "зебри" відкрили рахунок, після чого їм не склало труднощів утримати переможний розклад аж до фінального свистка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Наполі в 15 турі італійської Серії A-2023/24:

Ювентус — Наполі 1:0

Гол: Гатті, 51

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо (Ругані, 90+2), Маккенні (Ілінг, 90+2), Локателлі, Рабьо, Костич (Алекс Сандро, 83) — Влахович (Мілік, 70), К’єза (Кін, 82).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Натан (Дзанолі, 72) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Каюсте, 87), Зелінські (Ельмас, 64) — Політано (Распадорі, 72), Осімген, Кварацхелія (Сімеоне, 87).

Попередження: Бремер, Локателлі — Кварацхелія, Жезус, Осімген.