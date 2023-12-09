Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 9 грудня 2023 року, 16:00.
Верона — Лаціо, getty images
09 грудня 2023, 18:59
У рамках 16-го туру італійської Серії А Верона на своєму полі зіграла внічию з римським Лаціо.
Протягом матчу команди обмінялися забитими м'ячами: за Верону голом відзначився Анрі, тоді як за Лаціо - Дзакканьї.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верона — Лаціо в 16 турі італійської Серії А-2023/24:
Верона — Лаціо 1:1
Голи: Анрі, 70 — Дзакканьї, 23
Попередження: Дуда, 15 — Марушич, 24, Хісай, 63, Андерсон, 82
Вилучення: Дуда, 77 (друга жовта картка)
Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола (Маньяні, 87), Аміоне, Терраччано — Фолоруншо (Онгла, 57), Дуда — Нгонге, Суслов (Мбула, 76), Сердар (Лазович, 46) — Джурич (Анрі, 57)
Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале, Хіла, Марушич (Хісай, 29, Пеллегріні, 84)) — Гендузі (Весіно, 84), Ровелла, Альберто — Андерсон, Іммобіле (Кастельянос, 72), Дзакканьї (Педро, 72)