Італія

Завершився ще один поєдинок 15 туру чемпіонату Італії.

У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А Верона приймала Лаціо на Стадіо Маркантоніо Бентегоді.

У першій половині зустрічі "орли" були сильнішими за "мастифів". Це чудовим голом п'ятою підтвердив Дзакканьї. Другий тайм матчу спочатку був дуже ненасиченим. Гра оживилась після того як господарі поля зрівняли рахунок завдяки Анрі. Казале міг виводити Лаціо вперед, але його гол скасували через фол. Визначити переможця дуелі команди так і не зуміли.

Верона — Лаціо 1:1

Голи: Анрі, 70 — Дзакканьї, 23

Попередження: Дуда, 15 — Марушич, 24, Хісай, 63, Андерсон, 82

Вилучення: Дуда, 77 (друга жовта картка)

Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола (Маньяні, 87), Аміоне, Терраччано — Фолоруншо (Онгла, 57), Дуда — Нгонге, Суслов (Мбула, 76), Сердар (Лазович, 46) — Джурич (Анрі, 57)

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале, Хіла, Марушич (Хісай, 29, Пеллегріні, 84)) — Гендузі (Весіно, 84), Ровелла, Альберто — Андерсон, Іммобіле (Кастельянос, 72), Дзакканьї (Педро, 72)