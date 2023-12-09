Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 9 грудня 2023 року, 19:00.

У п'ятнадцятому турі чемпіонату Італії Аталанта вдома вирвала перемогу у Мілана у компенсований до другого тайму час.

Дублю Лукмана для здобуття трьох очок господарям поля було замало, оскільки на нього своїми голами відповіли Жиру та Йович.

Все ж досягти бажаного результату Аталанті допомогли пізнє вилучення Калабрії та гол Муріеля, який незадовго до цих подій вийшов на поле з лави запасних.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Мілан у 15 турі італійської Серії А-2023/24:

Аталанта – Мілан 3:2

Голи: Лукман, 38, 55, Муріель, 90+5 – Жиру, 45+3, Йович, 80

Попередження: Едерсон, 72 — Рейндерс, 71, Калабрія, 81, Йович, 88, Беннасер, 90+2

Вилучення: Калабрія, 90+3 (друга жовта картка)

Аталанта: Муссо – де Рон, Джимсіті, Скальвіні – Дзаппакоста, Едерсон, Копмейнерс, Пашалич (Адопо, 87), Руджері (Гольм, 90+8) – де Кетеларе (Муріель, 82), Лукман (міранчук, 82)

Мілан: Меньян – Калабрія, Томорі, Ернандес, Флоренці – Лофтус-Чік (Йович, 72), Рейндерс (Адлі, 88), Муса – Чуквезе (Беннасер, 59), Жиру, Пулішич