Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Удінезе.

У рамках п’ятнадцятого туру італійської Серії A міланський Інтер на власному полі влаштував розгром для фріульського Удінезе.

Інтер — Удінезе 4:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Це були дуже красиві голи, хлопці молодці. Я з пересторогою стався до цієї гри, оскільки бачив, як Удінезе виграв на цьому стадіоні три тижні тому в Мілана. Зараз вони знаходяться внизу таблиці, але вони мають кращу якість, аніж можна було б припустити.

Вони могли бути небезпечними на контратаках, але хлопці блискуче впорались, зберігаючи правильний настрій та інтенсивність від початку до кінця.

Ми дали відповідь, гідну великої команди. Ми повинні зосередитись на собі, а не на тому, що відбувається в інших клубах. Ми, як правило, граємо на наступний день після Юве, але ми до цього все звикли. На щастя, ця команда з літа працювала дуже сумлінно та з великим ентузіазмом.

Прізвисько "Демон П’яченци"? Звучить непогано, але ми всі знаємо, що футбол змінюється швидко. Тому ми хочемо насолоджуватися цими вечорами й цілями, яких ми досягаємо, такими як раунд плей-оф Ліги чемпіонів і клубний чемпіонат світу. Наші вболівальники чудові, і коли справи йшли не дуже добре, вони завжди були на нашому боці.

Як тренеру, мені дуже приємно бачити, як твої гравці так наполегливо працюють над тим, щоб відіграти м'яч, бути агресивними та забивати голи. Тепер у нас попереду дуже важливий матч, і ми повинні відновити психічну та фізичну енергію", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер проведе гостьовий матч проти римського Лаціо.