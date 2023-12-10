Італія

"Оробічі" виправляються після ганебної поразки від Торіно.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди в "ломбардійськом дербі" над Міланом (3:2). Його слова наводить сайт Альфредо Педулли.

"У мене ніколи не було сумнівів щодо нашого характеру, у цьому завжди була сила цієї команди.

Є матчі, в яких доводиться боротися, ми також граємо у Лізі Європи. Я завжди говорю, що Європа нам багато дає, але й багато забирає у нас, наприклад, травми та енергію. Сьогодні ввечері ми зіграли чудову гру.

Лукман не може завжди грати так, як сьогодні, якби він це робив постійно, він був би монстром. Лукман проводить чудовий чемпіонат, але йому не вистачає стабільності. Він позитивний хлопець і може досягти успіху, але іноді треба вказати правильний напрямок.

Ми здобули дуже мало очок у матчах проти прямих конкурентів. За інших обставин ми грали подібні матчі та програвали через наївність та окпемі невдалі епізоди. Сьогодні все пройшло добре, але перемога була повністю заслуженою", — заявив Гасперіні.