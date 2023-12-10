Італія

Видатний показник новачка Інтера зразка поточного сезону.

Міланський Інтер напередодні на власному полі влаштував розгром для фріульського Удінезе в рамках п’ятнадцятого туру італійської Серії A.

Інтер — Удінезе 4:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Воротар "змій" Янн Зоммер у звітному протистоянні знову залишив власні ворота недоторканними.

Для нього це був уже 10 досвід із 15 стартових матчів національної першості в складі Інтера, що дозволило досвідченому швейцарцю записати на власний рахунок унікальне досягнення.

Зоммер став першим голкіпером в історії чемпіонату Італії від моменту сезону-1994/95, коли за перемогу почали давати три очки, якому підкорився цей показник.

Зоммер не пропускав до цього в матчах проти Монци (2:0), Кальярі (2:0), Фіорентини (4:0), Емполі (1:0), Салернітани (4:0), Торіно (3:0), Рома (1:0), Фрозіноне (2:0) та Наполі (3:0).

У наступному турі міланський Інтер проведе гостьовий матч проти римського Лаціо.