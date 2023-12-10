Італія

Завершився ще один поєдинок 15 туру чемпіонату Італії.

У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А Салернітана приймала Болонью на Стадіо Арекі.

Нідерландський нападник гостей Джошуа Зіркзе досить швидко подарував своїй команді перевагу у два м'ячі. Рахунок 0:2 на користь Болоньї тримався до 74-ї хвилини, після чого Сімі скоротив відставання Салернітани.

Зачепитися за нічию господарі поля все ж таки не зуміли, а Болонья, принаймні на деякий час, опинилась у зоні Ліги чемпіонів.

Салернітана — Болонья 1:2

Голи: Сімі, 75 — Зіркзе, 9, 20

Попередження: Кулібалі, 26, Чауна, 36, Маццоккі, 39, Діа, 42, Брадарич, 48, Д'ємбер, 54, Кастанос, 89 — Зіркзе, 44, Урбанські, 85, Скорупські, 90+6

Салернітана: Костіль — Ловато (Чауна, 35), Д'ємбер, Пірола — Маццоккі (Данилюк, 46), Кулібалі, Леговські (Маджоре, 64), Брадарич — Кандрева (Кастанос, 81), Діа — Іквуемесі (Сімі, 64)

Болонья: Скорупські — Пош, Бейкема, Калафіорі, Крістіансен — Фройлер, Моро (Ебішер, 81) — Ндоє (Урбанські, 77), Фергюсон, Салемакерс — Зіркзе (ван Гойдонк, 77)