Італія

Златан втретє повертається на Сан-Сіро.

Сьогодні, Златан Ібрагімович став старшим радником власників та вищого керівництва італійського Мілана. Легендарний швед висловився про повернення до "россонері". Його слова наводить GlobeNewswire.

"Я надзвичайно вдячний за те, що приєднуюсь до RedBird (компанія власника Мілана) та Мілану, обіймаючи ці важливі та впливові посади. RedBird співпрацює з деякими найгучнішими спортсменами, командами та бізнесменами у світі, щоб створювати значні та результативні підприємства. Я з нетерпінням чекаю можливості зробити свій внесок у їхню інвестиційну діяльність у сфері спорту, медіа та розваг.

Моя любов до "россонері" ніколи не помре, і можливість стати значною частиною їхнього майбутнього – це те, про що я міг лише мріяти. Я вдячний Джеррі Кардінале (власник RedBird) за те, що він надав мені цю можливість. Я глибоко захоплений цілеспрямованістю, пристрастю та працьовитістю, які RedBird та вище керівництво продемонстрували з моменту придбання клубу.

Я не ставлюся легковажно до цього рішення – воно дуже важливе та особисте для мене та моєї родини. Я довго і завзято думав про перші кроки у своєму подальшому житті після закінчення кар'єри гравця, і я дуже радий розпочати цю подорож у складі RedBird та Мілана. Для мене та моєї родини це справді повернення додому до улюбленого клубу, де я завершив свою ігрову кар'єру і тепер починаю наступний етап свого життя", — заявив Златан.