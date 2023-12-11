Італія

Ібрагімович розпочав наступний етап свого життя після завершення кар'єри професійного футболіста.

Златан Ібрагімович став операційним партнером і старшим радником власників Мілану, компанії RedBird. Про це повідомляє офіційний сайт "россонері".

"Компанія RedBird Capital Partners (RedBird) сьогодні оголосила про призначення Златана Ібрагімовича операційним партнером для свого інвестиційного портфеля у сфері спорту, медіа та розваг. Він також виконуватиме роль старшого радника з питань власності та вищого керівництва Мілану", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що влітку цього року Ібрагімович завершив кар'єру професійного футболіста.

Раніше з'явилась інформація, що Ібрагімович з Абате можуть тимчасово очолити Мілан у разі відставки Піолі.