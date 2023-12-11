Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А Кальярі на власному полі приймав Сассуоло.

Вже на сьомій хвилині гри гості вийшли вперед, а на 63 Сассуоло залишився в меншості: видалення отримав Руан.

Тим не менш, Сассуоло був близьким до перемоги, проте пропустив голи на 90+3 та 90+8 хвилинах гри.

Кальярі - Сассуоло 2:1

Голи: Лападула, 90+3, Паволетті, 90+8 – Ерлич, 7.

Кальярі: Скуффет, Дзаппа, Гольданіга, Доссена, Ауджелло (Манкозу, 90), Орістаніо (Шомуродов, 74), Нандес (Паволетті, 59), Віола, Праті (Петанья, 90), Сулемана (Лувумбу, 59), Лападула.

Сассуоло: Консільї, Толян, Ерліч, Руан, Вінья (Байрамі, 73), Кастільєхо (Феррарі, 65), Рачич (Вольпато, 81), Матеус Енріке, Торстведт, Лор'янте (Педерсен, 65), Пінамонті (Мулаттьєрі, 81).

Попередження: Лор'янте (9), Руан (35), Ерлич (42), Гольданіга (55), Консіль (69), Торстведт (90), Мулаттьєрі (90).

Вилучення: Руан (62).