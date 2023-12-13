Італія

Португалець може залишитися на Стадіо Олімпіко.

Переговори між Ромою та Жозе Моурінью щодо можливого продовження контракту почалися, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що 60-річний португалець хоче отримати нову дворічну угоду, але у Римі, схоже, готові запропонувати лише продовження контракту на один рік.

Натиск з боку вболівальників клубу, задоволених португальцем, та нещодавні вдалі результати переконали керівництво Роми спробувати перевірити можливість оновити угоду з Моурінью.

Обидві сторони відкриті для обговорення нового контракту. Рома готова запропонувати керманичу зарплату близько 7,5 мільйонів євро за сезон.

Переговори триватимуть протягом наступних кількох тижнів і провалитися вони можуть якщо результати "вовків" стануть гіршими у другій частині сезону або якщо португальця запросить більший клуб.

Інтерес до Моурінью приписують мадридському Реалу та Ньюкаслу. Повідомляється, що "сороки" особливо зацікавлені, оскільки власники клубу зачаровані 60-річним спеціалістом.

Нагадаємо, поточний контракт Моурінью з Ромою розрахований до кінця червня 2024 року.