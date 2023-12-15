Італія

Нинішній керманич Брайтона дуже вплинув на італійського нападника.

Центральний нападник Наполі Джакомо Распадорі в інтерв'ю виданню La Gazzetta dello Sport розповів про вплив Роберто Де Дзербі на його кар'єру.

Распадорі дебютував у Серії А у 2019 році виступаючи саме під керівництвом Де Дзербі у Сассуоло. Вже за кілька місяців нападника призначили капітаном клубу.

"Мені ледве виповнилося 20 років, коли "сенатори" Сассуоло та Роберто Де Дзербі дали мені капітанську пов'язку. Можливо, тому що я об'єдную, а не роз'єдную, намагаюся згуртувати команду", — пояснив гравець.

Распадорі додав, що йому пощастило працювати з тренерами топ-рівня, але якщо потрібно обрати одного, то це буде Де Дзербі.

"Він подарував мені мій дебют у Серії А і завжди виявляв беззастережну довіру до мене. Я міг би в якийсь момент піти в оренду до клубу Серії Б, але він сказав ні. Він завжди хотів, щоб я був у центрі його проекту. Із Де Дзербі я усвідомив свої якості, якби у мене не було такого тренера, як він, моя доля могла б бути іншою", — поділився 23-річний італієць.

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, Брайтон Роберто Де Дзербі здолав Марсель у Лізі Європи, посівши перше місце у своїй групі. Італійський спеціаліст заявив, що це його найкращий момент у клубі.