Англія

Англійський клуб виграв групу Ліги Європи.

Наставник Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував перемогу своєї команди в матчі з Марселем (1:0) в Лізі Європи.

"Це мій найкращий момент тут, але ви повинні знати щось інше. Я програв фінал плей-оф у третій лізі Італії проти Ріно Гаттузо 8 років тому. Відразу після гри я подумав про своїх колишніх гравців у Фоджі, бо нам було дуже важко. Коли ти програєш такий матч, то ти не можеш це забути. Я завжди пам'ятаю це", — сказав Де Дзербі.

Раніше повідомлялось, що Брайтон обговорює оновлення контракту з Де Дзербі.