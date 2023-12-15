У клубі розраховують на молодого півзахисника.
Едоардо Бове, фото Рома
15 грудня 2023, 17:06
Рома оголосила про оновлення угоди з центральним півзахисником Едоардо Бове, передає офіційний сайт клубу Серії А.
Вихованець "вовків" продовжив свій контракт до кінця червня 2028 року.
У цьому сезоні 21-річний гравець вже взяв участь у 19 матчах Роми у всіх турнірах, відзначившись голом і 2 асисти.
Нагадаємо, вчора, 14 грудня, римляни здолали Шериф у Лізі Європи. Вони є одним із 24 учасників плей-оф турніру.