Італія

У клубі розраховують на молодого півзахисника.

Рома оголосила про оновлення угоди з центральним півзахисником Едоардо Бове, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Вихованець "вовків" продовжив свій контракт до кінця червня 2028 року.

Ancora insieme 💛🐺❤️



🤝 Edoardo Bove rinnova il suo contratto con il Club fino al 2028 #ASRoma pic.twitter.com/CqZCgEcuwQ — AS Roma (@OfficialASRoma) December 15, 2023

У цьому сезоні 21-річний гравець вже взяв участь у 19 матчах Роми у всіх турнірах, відзначившись голом і 2 асисти.

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, римляни здолали Шериф у Лізі Європи. Вони є одним із 24 учасників плей-оф турніру.