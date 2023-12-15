Головний тренер Болоньї дуже поважає португальського спеціаліста.
Тіаго Мотта, Getty Images
15 грудня 2023, 19:48
Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта на пресконференції висловився щодо керманича Роми Жозе Моурінью, передає портал TUTTOmercatoWEB.
Мотта зазначив, що його майбутній опонент був і залишається чудовим тренером.
"Я не вірю в удачу, він заслужив все, чого досягнув. Він багато працював і любив футбол із дитинства, а оскільки він не грав на високому рівні — його кар'єра ще більш важлива", — заявив керманич Болоньї.
Зазначимо, що під керівництвом Моурінью колишній півзахисник Тіаго Мотта провів 40 матчів у складі Інтера у сезоні-2009/10.
Нагадаємо, у неділю, 17 грудня, Болонья прийматиме Рому у рамках шістнадцятого туру італійської Серії А.