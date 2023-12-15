Італія

Головний тренер Болоньї дуже поважає португальського спеціаліста.

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта на пресконференції висловився щодо керманича Роми Жозе Моурінью, передає портал TUTTOmercatoWEB.

Мотта зазначив, що його майбутній опонент був і залишається чудовим тренером.

"Я не вірю в удачу, він заслужив все, чого досягнув. Він багато працював і любив футбол із дитинства, а оскільки він не грав на високому рівні — його кар'єра ще більш важлива", — заявив керманич Болоньї.

Зазначимо, що під керівництвом Моурінью колишній півзахисник Тіаго Мотта провів 40 матчів у складі Інтера у сезоні-2009/10.

Нагадаємо, у неділю, 17 грудня, Болонья прийматиме Рому у рамках шістнадцятого туру італійської Серії А.