Італія

Керманич генуезців прокоментував виступ українця в грі проти Ювентуса.

Напередодні генуезький Дженоа на власному полі зіграв унічию проти туринського Ювентуса.

Дженоа — Ювентус 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно після завершення гри прокоментував виступ українського півзахисника Руслана Маліновського, який цього разу відіграв повний матч та відзначився попередженням.

"Я жодним чином не змінював індивідуальні установки для нього перед цією грою. Але в тактичному плані я вважаю, що на цьому етапі його кар’єри стиль гри Дженоа підсилює його здібності.

У Руслан є чимала потужність і він може мати чималий вплив на гру. Сьогодні він зіграв важливу роль, як провідний гравець нашої команди, яким він є.

Нашою метою на цей матч було створити проблеми для Ювентуса, використовуючи його якості, а також якості Френдрупа, Мессіаса та Баделя", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі генуезький Дженоа гостюватиме в Сассуоло.