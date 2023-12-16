Італія

Гравець також цікавий німецькому Фрайбургу.

Центральний нападник Вулвергемптона Фабіу Сілва привернув до себе увагу з боку клубів італійської Серії А, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

На 21-річного португальця націлилися Монца та Дженоа. Північноіталійські клуби мають намір орендувати гравця до кінця поточного сезону. Повідомляється, що у подібній угоді також зацікавлений німецький Фрайбург.

У цьому сезоні Сілва вже взяв участь у 10 матчах Вулвз у всіх турнірах, відзначившись всього одним голом. В останніх п'яти турах АПЛ він не з'являвся на полі.