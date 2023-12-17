Форвард додає потужності команді Мічела в атаці.
Артем Довбик, Getty Images
17 грудня 2023, 14:08
Каталонська Жирона перебуває на першій сходинці турнірної таблиці іспанської Ла Ліги під завісу першого кола національної першості, чого не можна було б уявити без внеску української пари Віктор Циганкова – Артем Довбик у нападі.
Колишній гравець дніпровського Дніпра-1 при цьому зіграв у 15 матчах чемпіонату та вже забив 8 голів і віддав 4 гольові передачі, перебуваючи поблизу провідних бомбардирів чемпіонату.
При цьому Довбик виконує в середньому 1,52 удари в площину воріт за матч, завдяки чому належить до четвірки лідерів за цим показником в Прімері.
Конкуренцію йому в цьому плані складає партнер по команді, уругваєць Крістіан Стуані (1,81), канадієць Кайл Ларін із Мальорки (1,68), а також ганець Іньякі Вільямс з Атлетіка (1,56).
При цьому фактично кожен другий постріл українця мав би досягати мети, якщо вірити статистиці — очікувані голи складають для Артема 0,74 у середньому за гру.
За цим показником він також четвертий у чемпіонаті, поряд із тим самим Крістіаном Стуані (0,93), Робертом Левандовські з Барселони (0,82), Самуелем Омородіоном з Алавеса (0,77).
Каталонська Жирона в наступному турі зіграє вдома проти Алавеса.