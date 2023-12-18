Італія

Керманич Лаціо прокоментував поразку від Інтера.

Римський Лаціо напередодні поступився міланському Інтеру в домашньому матчі шістнадцятого туру італійської Серії A.

Лаціо — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Гра була для нас доволі непоганою аж до другого гола суперників. У перші 20 хвилин другого тайму ми не пускали Інтер до власного штрафного.

Однак, на жаль, ми грали з дуже сильним суперником і були покарані за півтори помилки.

Помилка Гіли? Я завжди кажу гравцям віддавати м’яч туди, куди вони бачать, а не туди, куди вони показують. Це помилка з його боку.

Я вже починаю думати, що вболівальники сміються через наші попередні помилки, а не за поточні. Я розглядаю цей виступ команди як міцний фундамент, на якому можна будувати її майбутнє.

Вибачте, але це мене смішить. Заяви про нібито нашу передбачуваність — це звичайні кліше. Барселона вигравала впродовж 10 років, граючи в один і той самий футбол. У Наполі за три роки ми забили 30 м'ячів за допомогою одного і того ж руху Лоренцо Інсіньє, який зміщувався в центр і віддавав передачу на Хосе Кальєхона.

Проблема в тому, що ми створюємо три-чотири моменти й не реалізовуємо їх. Минулого сезону ми були першими за реалізацією гольових моментів, цього сезону, думаю, ми десь 16.

Сьогодні ми передавали м'яч з більшою швидкістю, аніж до цього, досить добре діяли на правому фланзі, можемо покращити нашу гру на лівому. Найбільш фундаментальні області, де нам потрібно вдосконалюватись, — це заключна третина, оскільки сьогодні ми мали три ганебно погані удари з-за меж штрафного майданчика.

Ви просто подивіться на статистику, ми граємо з практично стількома ж передачами до штрафного, скільки й було в минулому сезоні, у нас більш-менш схожі один на одного удари, але ми їх не реалізуємо, особливо — наші нападники.

Можливо, цього сезону вони ще ніколи не були у відмінній формі, оскільки Дзакканьї та Іммобіле були травмовані, Феліпе Андерсон, здається, повністю відновився тільки цього вечора.

Я думаю, що наш реальний рівень знаходиться десь між тим, чого ми досягли в минулому сезоні, і тим, де ми знаходимося зараз. Думаю, я був єдиним, хто чітко описав ситуацію, яка полягала в тому, що ми скористались тим, що інші команди припускались помилок, і забрались аж на друге місце.

Це — не наш справжній рівень, так само як і наш справжній рівень не відповідає поточному стану справ, що довели перші 60 хвилин нашої гри проти лідерів.

Нам потрібно взяти позитивні моменти, проаналізувати дві-три помилки — я вважаю, що другий гол був подарований нами суперникам втратою м'яча в центрі поля. Ці деталі можуть мати вирішальне значення. Коли ви робите півтори помилки проти команд такого рівня, ви можете пропустити два голи", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє в гостях у Емполі.