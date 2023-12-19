Італія

Бельгійський хавбек хоче продовжувати виступати за бергамасків.

Атакуючий півзахисник Аталанти Шарль де Кетелари, права на якого належать Мілану, задоволений своєю орендою в таборі бергамасків.

"Мені добре в Аталанті. Сподіваюся залишитися та рости тут. Але зараз тільки грудень, тому зосереджуюсь на матчах і наразі не думатиму про червень чи наступний сезон.

Гра на вістрі атаки додає мені більше сил. Я не той гравець, який може пробігти 12 км. Але маю високу інтенсивність гри, а ця позиція дає мені це, тому почуваюся сильніше в тому, що роблю", — цитує слова де Кетеларе Football Italia з посиланням DAZN.

У поточному сезоні Шарль де Кетелари провів за Аталанту 19 поєдинків, в яких він забив чотири голи та віддав чотири асисти.