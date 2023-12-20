Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 19 грудня 2023 року, 22:00.

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії неаполітанський Наполі примудрився згоріти Фрозіноне.

Перший тайм чинні чемпіони країни провели більш-менш упевнено, але єдиний потенційно результативний постріл із їхнього боку за авторством Джованні Сімеоне було скасовано через гру рукою.

А ось у другій половині з командою Вальтера Маццаррі щось трапилось і вона фактично на рівному місці розвалилась, не завдавши в площину воріт суперників жодного удару та пропустивши одразу чотири голи.

До вашої уваги відео кращих моментів Наполі — Фрозіноне в 1/8 фіналу Кубка Італії-2023/24:

Наполі — Фрозіноне 0:4

Голи: Барренечеа 65, Казо 70, Хеддіра 90+1 (пен.), Харруї 90+5

Наполі: Голліні, Дзанолі, Естігор, Натан, Руї (Ді Лоренцо 54), Демме (Лоботка 54), Гаетано, Каюст, Ліндстрем (Політано 73), Сімеоне (Осімхен 63), Распадорі (Кварацхелія 63)

Фрозіноне: Черофоліні, Околі, Монтерізі, Лусуарді (С. Романьолі 86), Гаррітано, Барренечеа, Бурабія (Харруї 66), Брешіаніні (Геллі 66), Квернадзе (Лірола 46), Хеддіра, Казо (Суле 72)

Попередження: Каюст 61, Гаетано 74, Політано 85 — Бурабія 42, Квернадзе 45+1, Казо 70, Харруї 80, Монтерізі 89