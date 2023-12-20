Італія

Вихованець "зебр" тимчасово змінить клубну прописку.

Центральний захисник Ювентуса Дін Гейсен приєднається до Фрозіноне на правах оренди, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Туринці відхилили пропозиції Андерлехта та Янг Бойз. Орендувати 18-річного нідерландця також хотіла Гранада. Фрозіноне підпише угоду з туринцями у суботу, 23 грудня, коли гратиме проти них у рамках 17 туру чемпіонату Італії.

У цьому сезоні вихованець Ювентуса взяв участь в одному матчі клубу у Серії А, провівши на полі 12 хвилин.

Гейсен буде четвертим орендованим гравцем "зебр" у Фрозіноне. За них також виступають півзахисник Енцо Барренечеа, а також нападники Матіас Суле та Кайо Жорже.

Нагадаємо, вчора, 19 грудня, Фрозіноне несподівано розгромив Наполі на стадії 1/8 фіналу Кубка Італії.