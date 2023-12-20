Вихованець "зебр" тимчасово змінить клубну прописку.
Дін Гейсен, Getty Images
20 грудня 2023, 18:46
Центральний захисник Ювентуса Дін Гейсен приєднається до Фрозіноне на правах оренди, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Туринці відхилили пропозиції Андерлехта та Янг Бойз. Орендувати 18-річного нідерландця також хотіла Гранада. Фрозіноне підпише угоду з туринцями у суботу, 23 грудня, коли гратиме проти них у рамках 17 туру чемпіонату Італії.
У цьому сезоні вихованець Ювентуса взяв участь в одному матчі клубу у Серії А, провівши на полі 12 хвилин.
Гейсен буде четвертим орендованим гравцем "зебр" у Фрозіноне. За них також виступають півзахисник Енцо Барренечеа, а також нападники Матіас Суле та Кайо Жорже.
Нагадаємо, вчора, 19 грудня, Фрозіноне несподівано розгромив Наполі на стадії 1/8 фіналу Кубка Італії.