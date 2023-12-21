Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 20 грудня 2023 року, 22:00.

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії міланський Інтер на власному полі примудрився поступитись Болоньї в овертаймі.

Господарі поля мали велику перевагу ще в першому таймі, тоді як після перерви гості ризикували пропустити м’яч із пенальті, проте Лаутаро схибив.

Гра перейшла в овертайми, на початку першого з яких Інтер вийшов уперед, проте Болонья перевернула хід зустрічі незадовго до фінального свистка одразу двома м’ячами.

До вашої уваги відео кращих моментів Інтер — Болонья в 1/8 фіналу Кубка Італії-2023/24:

Інтер — Болонья 1:2

Голи: Карлос Аугусто, 92 — Бейкема, 112, Ндоє, 116

На 68 хвилині Лаутаро Мартінес (Інтер) не забив пенальті.

Інтер: Аудеро — Біссек (Павар, 91), Ачербі, Бастоні (Дімарко, 75) — Дарміан, Фраттезі, Асллані (Сенсі, 83), Классен (Барелла, 74), Аугусто — Арнаутович (Тюрам, 74), Мартінес (Мхітарян, 99).

Болонья: Равалья — Корацца (Де Сільвестрі, 76), Лукумі (Калафіорі, 99), Бейкема, Ликоянніс — Моро (Ель-Аззузі, 69), Урбанські — Фаббіан, Ебішер, Салемакерс (Ндоє, 85) — ван Гойдонк (Зіркзе, 85).

Попередження: Біссек, Дарміан, Павар, Барелла — Лікоянніс, ван Гойдонк, Фаббіан.