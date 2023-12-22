Італія

Чергова думка щодо головної європейської організації.

Клаудіо Лотіто прокоментував ситуацію із європейською Суперлігою - повідомляє ресурс Il Foglio.

"Зрештою, єдине, що зміниться, це те, де гроші можуть завершуватися, але я відчуваю, що це може звільнити ресурси для клубів.

Ви здивовані? Ви коли-небудь бачили орган регулювання енергетики, який також купує чи продає газ? Ні: ви не можете бути одночасно регулятором і продавцем, ви повинні бути тим чи іншим.

Спочатку нам потрібно всім заспокоїтися, прочитати постанову і зрозуміти, що саме вона означає з правової точки зору, а потім подивимося, що робити. Ми також повинні мати на увазі, що ми захищаємо важливість італійської ліги, тому що ми не можемо просто викинути це у вікно, чи не так?

Справжньою проблемою зараз є гроші. Поки що гроші пливуть горою до влади. Теоретично це може вивільнити багато ресурсів для клубів. На сьогоднішній день УЄФА частину грошей залишає собі, частину витрачає, а частину розподіляє між клубами".

Європейський суд не дозволив головним у футболі організаціям накладати санкції на клуби, що можуть приймати участь у альтернативних ззмаганнях.