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Шлях до Суперліги остаточно відкрито.

Щойно завершилось засідання Європейського Верховного суду, на розгляд якому було подано справу щодо можливого зловживання монопольним становищем у футболі з боку УЄФА та ФІФА, які вирішили накладати санкції на клуби, які беруть участь у сторонніх турнірах.

Основний акцент при цьому міжнародні організації робили саме на протидію створенню Суперліги, яку заснували та намагались поширити президенти великих клубів накшталт Флорентіно Перес із мадридського Реала чи Жуан Лапорта з каталонської Барселони.

Розгляд цієї справи тривав чималий термін, і в підсумку суд зібрався заради того, аби проголосити наступне рішення:

"Ні УЄФА, ні ФІФА не можуть накладати санкції на клуби, які беруть участь в альтернативних змаганнях", — ідеться в фінальній заяві.

При цьому будь-яка окрема згадка про Суперлігу, як конкретного проєкту, у рішенні суддів відсутня.

Таким чином по абсолютних позиціях УЄФА та ФІФА завдано нищівного удару, і тепер клуби на свій розсуд можуть обирати, у яких змаганнях їм брати участь, без жодного остраху отримати санкції будь-якого типу.