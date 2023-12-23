Італія

Португальський фахівець не мав бажання коментувати створення нового турніру.

Головною новиною цього тижня стало рішення Верховного Європейського суду щодо заборони для УЄФА та ФІФА накладати санкції на клуби за їхнє бажання брати участь у турнірах, які не мають ліцензії відповідних футбольних органів.

Зокрема, то переліку таких належить і так звана Суперліга, яку активно просувають президенти мадридського Реала Флорентіно Перес та каталонської Барселони Хав’єр Тебас.

Однак чимало клубів та ліг висловились проти створення цього турніру й, зокрема, це зробила італійська Рома, головного тренера якої, Жозе Моурінью під час останнього інтерв’ю попросили прокоментувати останні новини.

"Я тренер Роми, і позиція Роми — це також і моя позиція. Я не буду коментувати це питання.

У мене великий досвід у футболі, і я багато через що проходив у різні часи, але я не хочу ніякого аналізу чи публічних виступів із цього приводу.

Позиція Роми чітка, а я — її тренер", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що серед італійських клубів лише Наполі відкрито виступив із підтримкою Суперліги.