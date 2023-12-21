Італія

Ще один італійський клуб проти.

Римська Рома виступила із заявою про не підтримку нового турніру під назвою "Суперліга". Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

"Клуб жодним чином не підтримує будь-який проект так званої Суперліги, який був би неприйнятною атакою на важливість національних ліг та основи європейського футболу.

Футбольний клуб Рома вважає, що майбутнє благополуччя європейського футболу може бути забезпечене лише завдяки спільній роботі клубів у рамках ECA у тісному партнерстві з УЄФА та ФІФА", — йдеться у офіційній заяві клубу.