А це вже цікаво.
Наполі, Getty Images
21 грудня 2023, 17:54
Італійський Наполі готовий приєднатися до проекту Суперліги. Таку інформацію надає ANSA.
За інформацією джерела, президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс позитивно сприйняв новину про рішення суду. Він готовий брати участь у діалозі з іншими великими європейськими клубами, щоб спільно розвивати проект.
Зазначається, що Де Лаурентіс кілька разів заявляв, що підтримує Суперлігу, як альтернативний турнір із меритократичними критеріями.