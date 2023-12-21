Італія

А це вже цікаво.

Італійський Наполі готовий приєднатися до проекту Суперліги. Таку інформацію надає ANSA.

За інформацією джерела, президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс позитивно сприйняв новину про рішення суду. Він готовий брати участь у діалозі з іншими великими європейськими клубами, щоб спільно розвивати проект.

Зазначається, що Де Лаурентіс кілька разів заявляв, що підтримує Суперлігу, як альтернативний турнір із меритократичними критеріями.