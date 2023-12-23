Італія

Може відбутись неочікуваний поворот у кар’єрі форварда.

Французький нападник Антоні Марсьяль свого часу в 2015 році перейшов до складу англійського Манчестер Юнайтед із французького Монако за 60 млн євро й мав дуже багатообіцяючі анонси на новому місці.

Однак відтоді вже минуло більше восьми років, і за цей час 28-річний виконавець уже встиг побувати в оренді в андалузькій Севільї, але ключовим гравцем "Червоних дияволів" так і не став.

Зрештою, у нього залишився ще пів року до завершення чинного контракту, тоді як опцію щодо продовження ще на один сезон сам клуб не квапиться використовувати.

Манчестер Юнайтед прагнутиме продати Марсьяля взимку, і, як повідомляє італійська преса, уже має на нього покупця.

Міланський Інтер розглядає Антоні в якості потенційного новачка й хоче витратити на його трансфер 8-10 млн євро.

У цьому сезоні француз відіграв 19 матчів, забивавши та віддававши гольові передачі по два рази.